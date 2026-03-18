Repentinos cortes de luz se registraron en el sur de Quito este miércoles 18 de marzo

Usuarios reportaron cortes de luz en varios sectores del sur de Quito la noche de este miércoles 18 de marzo de 2026.

Usuarios en redes señalan que sectores como La Ferroviaria, San Bartolo, El Camal y La Argelia estuvieron por varios minutos sin el servicio eléctrico.

También se conoció que en la zona Occidental del sur de la ciudad, en barrios como La Mena, Solanda, La Santiago, La Mascota, sí hubo energía con normalidad.