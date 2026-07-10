Quito: Decomisan accesorios para celulares valorados en más de USD 34 000

Incautan más de USD 34 000 en accesorios para celulares en Quito.

Más de 2 000 accesorios para teléfonos celulares fueron decomisados durante un operativo, en Quito, luego de que se detectaran productos que presuntamente utilizaban marcas registradas sin autorización.

Según la información policial, la intervención se desarrolló en un local comercial ubicado en el sector de La Mariscal, centro norte de la capital.

Durante la inspección, los uniformados verificaron la existencia de accesorios que exhibían distintivos de reconocidas marcas, cuya autenticidad será determinada dentro de la investigación.

Autoridades continúan con las investigaciones

Según información, el establecimiento no presentó la documentación que demostrara el origen legal de la mercadería ni la autorización para comercializar este tipo de productos.

En total fueron decomisados 2 360 accesorios para celulares, entre cargadores, audífonos, cables y otros artículos tecnológicos, con un valor comercial estimado en USD 34 490.

Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer la procedencia de los productos y determinar si existen personas responsables de su comercialización.