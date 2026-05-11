Hombre es asesinado en hospital de Manabí; hay un guardia detenido por el ataque

Un hombre fue asesinado dentro de un hospital de Manabí luego de ser herido en una balacera.

Un hombre fue asesinado dentro de un hospital de Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí, la noche del domingo 10 de mayo de 2026.

El atacante fue captado por las cámaras de seguridad ingresando al hospital Miguel Alcívar por la puerta principal, pasadas las 19:00.

El joven llevaba mascarilla, pero William Calle, comandante de Policía Zona 4, indicó que se trataría de un adolescente de aproximadamente 16 años.

Junto al hombre se encontraba su hermana, quien resultó herida con un impacto de bala.

Luego, el atacante huyó por la puerta trasera de la casa de salud. Según Calle, "hay una puerta que han dejado atrás abierta en el parqueadero, tenemos un guardia detenido, posiblemente implicado".

La víctima llegó a ese hospital luego de ser herido en una balacera en Pedernales y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Al menos nueve personas fueron asesinadas durante el fin de semana en Manabí. Lo que, según Calle, respondería a recientes decomisos de droga en la provincia.