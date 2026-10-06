Escolaridad inconclusa: ¿Cómo terminar la escuela o el colegio en Ecuador y el exterior?

El Ministerio de Eduación, Deporte y Cultura habilitó clases virtuales a distancia para personas con escolaridad inconclusa en Ecuador y el exterior.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió el proceso de matrículas para la modalidad de Educación a Distancia Virtual, correspondiente al régimen Sierra-Amazonía 2026-2027.

Esta alternativa busca garantizar el acceso a la formación escolar de personas que no han culminado sus estudios.

Esto les permite aprender mediante entornos virtuales y con acompañamiento docente personalizado.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2026.

¿A quién está dirigido este programa?

Esta modalidad educativa está diseñada para atender a diversos sectores de la población, dentro y fuera del país:

Escolaridad inconclusa: Jóvenes, adultos y adultos mayores que desean retomar y concluir sus estudios.

Jóvenes, adultos y adultos mayores que desean retomar y concluir sus estudios. Inclusión: Personas sordas.

Personas sordas. Ecuatorianos en el exterior: Ciudadanos residentes en Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Hungría y Chile.

¿Cómo realizar el proceso de matrícula?

El procedimiento varía según el lugar de residencia del aspirante:

Para residentes en Ecuador: El trámite se gestiona de manera presencial acudiendo al Distrito Educativo más cercano al domicilio del estudiante.

El trámite se gestiona de manera presencial acudiendo al al domicilio del estudiante. Para ecuatorianos en el extranjero: La inscripción se efectúa totalmente en línea ingresando al portal oficialadistancia.educacion.gob.ec.

El programa ofrece flexibilidad de horarios y acompañamiento pedagógico para que los ciudadanos puedan continuar su desarrollo académico sin descuidar sus actividades laborales o personales.