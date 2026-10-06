Escolaridad inconclusa: ¿Cómo terminar la escuela o el colegio en Ecuador y el exterior?
El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para la modalidad a distancia virtual. El proceso estará habilitado hasta el 30 de octubre para residentes en Ecuador y en el extranjero.
El Ministerio de Eduación, Deporte y Cultura habilitó clases virtuales a distancia para personas con escolaridad inconclusa en Ecuador y el exterior.
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Actualizado:
06 oct 2026 - 14:48
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió el proceso de matrículas para la modalidad de Educación a Distancia Virtual, correspondiente al régimen Sierra-Amazonía 2026-2027.
Esta alternativa busca garantizar el acceso a la formación escolar de personas que no han culminado sus estudios.
Esto les permite aprender mediante entornos virtuales y con acompañamiento docente personalizado.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2026.
¿A quién está dirigido este programa?
Esta modalidad educativa está diseñada para atender a diversos sectores de la población, dentro y fuera del país:
- Escolaridad inconclusa: Jóvenes, adultos y adultos mayores que desean retomar y concluir sus estudios.
- Inclusión: Personas sordas.
- Ecuatorianos en el exterior: Ciudadanos residentes en Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Hungría y Chile.
¿Cómo realizar el proceso de matrícula?
El procedimiento varía según el lugar de residencia del aspirante:
- Para residentes en Ecuador: El trámite se gestiona de manera presencial acudiendo al Distrito Educativo más cercano al domicilio del estudiante.
- Para ecuatorianos en el extranjero: La inscripción se efectúa totalmente en línea ingresando al portal oficialadistancia.educacion.gob.ec.
El programa ofrece flexibilidad de horarios y acompañamiento pedagógico para que los ciudadanos puedan continuar su desarrollo académico sin descuidar sus actividades laborales o personales.
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