El Inamhi informó que las lluvias previstas para esta noche y madrugada se desplazaron hacia la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualizó este martes 24 de noviembre de 2026 (19:35) el pronóstico del tiempo para el país.

De acuerdo con el boletín técnico, las lluvias previstas para la noche de este martes y la madrugada del miércoles se desplazaron hacia la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26 de noviembre.

Este cambio de horario se registrará principalmente en la región Litoral.

En cambio, la región Insular mantendrá los eventos de magnitud fuerte.

Alerta por aguaje y marea alta en la Costa

El Inamhi recomendó a las autoridades y ciudadanos de la Costa considerar el reporte de mareas del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Ese pronóstico prevé niveles de marea alta por aguaje a las 07:07 de la mañana, con una altura de 4,40 metros.

La coincidencia de ese aguaje con las lluvias podría generar anegamientos e inundaciones en zonas costeras, estuarinas y de drenaje lento.

Condiciones para el 25 de noviembre

Durante la mañana y tarde del miércoles 25 de noviembre (07:00 a 19:00), el escenario meteorológico varía según cada región: