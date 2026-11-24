El delantero portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo (n.º 7), controla el balón durante el partido del grupo B de la Liga de Campeones de la AFC entre el Al-Nassr y el Al-Sadd.

Cristiano Ronaldo escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial al situarse a tan solo 13 anotaciones de alcanzar los 1 000 goles oficiales como profesional.

Con sus más recientes celebraciones en el terreno de juego, el atacante portugués elevó su registro personal a 987 conquistas, consolidando una marca inédita en la era moderna del balompié y acercándose a una barrera que parecía inalcanzable.

La trayectoria goleadora del delantero luso abarca más de dos décadas de vigencia en la élite internacional. Sus anotaciones se distribuyen entre sus exitosos pasos por el Sporting de Lisboa, el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y su actual club, el Al-Nassr de Arabia Saudita, además de su prolífica cosecha como capitán y máximo artillero histórico de la selección absoluta de Portugal.

El tramo más determinante de esta cuenta regresiva se forjó durante su etapa en el fútbol español, donde promedió más de un gol por partido y estableció récords de efectividad en competiciones europeas.

Sin embargo, lejos de disminuir su ritmo tras superar los 40 años, el atacante ha sostenido una notable regularidad frente al arco rival en el fútbol asiático y en los compromisos internacionales con el combinado nacional.

Cada encuentro oficial disputado por el futbolista portugués genera una expectativa global ante la inminencia de una cifra histórica.

Los seguidores del deporte rey siguen paso a paso el conteo oficial respaldado por las principales federaciones y organismos estadísticos, validando exclusivamente los tantos convertidos en partidos de primera división, copas nacionales, torneos continentales y encuentros internacionales reconocidos.

Desde el cuerpo técnico de su club y el entorno de la selección portuguesa destacan la disciplina física y la mentalidad competitiva como los factores clave que le permiten mantenerse vigente en el área rival.

Su capacidad para definir con ambos perfiles, su potencia en el juego aéreo y su efectividad desde el punto penal continúan siendo herramientas decisivas en la recta final hacia el millar de goles.

Con el calendario de competiciones locales e internacionales en plena marcha, las proyecciones estadísticas indican que el atacante cuenta con escenarios favorables para descontar las 13 anotaciones restantes en los próximos meses.

Cada balón que toca en el área representa ahora una oportunidad directa para inscribir su nombre en una categoría estadística sin precedentes.

De concretar este objetivo, Cristiano Ronaldo establecerá un estándar histórico para las futuras generaciones de delanteros en el fútbol mundial.

Mientras el contador avanza hacia los cuatro dígitos, el mundo del deporte permanece atento a cada jornada en la que el astro portugués salta al campo con la mira puesta en el gol número 1 000.