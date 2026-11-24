Las clases presenciales se retomarán este miércoles 25 de noviembre en la Sierra y la Amazonía, tras actualizarse el pronóstico de lluvias del Inamhi.

Las clases presenciales se retomarán este miércoles 25 de noviembre de 2026 en las provincias de la Sierra y la Amazonía, tras una actualización en el pronóstico de lluvias emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La medida fue informada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, con base en el reporte técnico del Inamhi actualizado a las 19:35 de este martes 24 de noviembre.

Asimismo, por la validación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Situación por regiones

En el caso de las provincias de la Sierra y la Amazonía, el retorno a la presencialidad responde a la actualización de las previsiones meteorológicas para esas zonas del país.

En cambio, en la región Costa y en Galápagos se mantendrá la modalidad no presencial durante la jornada del miércoles 25 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta disposición busca precautelar la seguridad de la comunidad educativa, en especial durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes.