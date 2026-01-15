Fallecidos y heridos en siniestro múltiple en Ambato este jueves 15 de enero del 2026

Un siniestro de tránsito ocurrió este jueves 15 de enero de 2026 en la avenida Bolivariana, sector del redondel del Terremoto, en Ambato, Tungurahua. El siniestro ocurrió entre un bus urbano, un bus interprovincial y un vehículo pequeño. Según el informe preliminar hubo tres personas fallecidas y otra de gravedad. En total fueron siete fallecidos.

Según los testigos del hecho, uno de los buses habría perdido los frenos. Esto provocó el impacto múltiple. El incidente se registró cuando uno de los buses descendía sin control y colisionó contra otra unidad de transporte público y un automóvil que cruzaba por la zona.

Testigos describieron este choque en Ambato como escena caótica, con el bus sin frenos bajando a alta velocidad e impactando contra los otros vehículos. Esta intersección, ubicada en una zona de alto tráfico en Ambato, es un punto frecuente de congestión vehicular, lo que agravó las consecuencias del choque.

Hasta el momento, las autoridades confirman tres fallecidos en el lugar del accidente, mientras se investiga la condición de una cuarta persona gravemente herida. Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, paramédicos y personal del ECU 911, acudieron inmediatamente al sitio para atender a los heridos y gestionar el rescate.

Policía Nacional y el Ministerio de Transporte llegaron al sitio coordinando el cierre temporal de la vía y la remoción de los vehículos involucrados. Las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación. Fuentes preliminares apuntan a una falla mecánica en los frenos de uno de los buses, pero se aguardan peritajes oficiales para determinar responsabilidades.

El reporte oficial del ECU911

Según el reporte oficial del ECU, el incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00. La Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad informó que se trató de una colisión en la que participaron dos buses y un automóvil liviano.

Además de las fatales pérdidas humanas, se reportaron daños considerables a la propiedad privada y al ornato público, incluyendo la destrucción de árboles, barandas y tuberías del sector. Los siete heridos fueron trasladados a distintas casas de salud de la ciudad para una atención más especializada.

En el lugar del siniestro trabajaron de forma conjunta unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos Ambato, ambulancias del MSP y patrullas de la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito. Asimismo, personal de EMAPA y la Unidad de Gestión de Riesgos se movilizaron para evaluar los daños en la infraestructura hídrica.

Las autoridades permanecen en el sitio realizando las pericias legales pertinentes a través del SIAT para determinar las causas exactas y las responsabilidades de este fatal accidente.