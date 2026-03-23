Suben a 14 fallecidos y más de 71 000 afectados por lluvias en lo que va de año en Ecuador

Por las intensas lluvias registradas el 12 de marzo de 2026 hubo acumulación de agua y desbordamientos en el sector de San Martín, en Cuenca.

Por las fuertes lluvias en Ecuador, 14 personas han fallecido y 71 309 más han resultado afectadas en lo que va del 2026.

El pasado 12 de marzo, se declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el domingo 22 de marzo, se habían registrado 19 420 viviendas afectadas y 117 destruidas, así como 38 puentes afectados y 32 destruidos, así como 45,80 kilómetros de vías afectadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 33 348 personas impactadas, seguida por Los Ríos (13 153), El Oro (7 529), Esmeraldas (6 868), Manabí (4 462), Loja (3 913), Santa Elena (3 552), y Chimborazo (1 365).

Esta es la diferencia entre El Niño y La Ñima

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este domingo se han registrado 2 046 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 192 municipios y 649 parroquias.

Esa entidad mantiene la alerta roja en Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas, Loja y en alerta amarilla a las provincias de Pastaza y Tungurahua.

Mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.