Falleció la actiz Azucena Mora, intérprete de Petita Pacheco, en la serie 'Tal Para Cual'

La actriz ecuatoriana Azucena Mora falleció este martes 14 de julio a los 80 años de edad. La noticia fue confirmada por la actriz Prisca Bustamante, quien compartió con ella el papel protagónico en la recordada serie de televisión 'Tal para cual', transmitida entre 1991 y 1992.

Azucena Mora fue una de las figuras más reconocidas de las artes escénicas en Ecuador. Su trayectoria, que se extendió por más de cinco décadas, dejó una importante huella en el teatro y la televisión nacional.

La artista alcanzó gran popularidad gracias a su interpretación de Petita Pacheco en Tal para cual, personaje que se convirtió en uno de los más emblemáticos de la producción televisiva ecuatoriana y que la consolidó como un referente de la actuación en el país.

¿Quién fue Azucena Mora?

Además de su trabajo en televisión, Mora participó en diversas producciones teatrales y culturales, contribuyendo al desarrollo de las artes escénicas ecuatorianas durante más de 50 años de carrera.

Hasta la noche de este martes, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Sus familiares y allegados tampoco han emitido un pronunciamiento adicional sobre las circunstancias de su muerte.

Se informó que sus restos serán velados a partir de las 19:00 de este martes en el camposanto Jardines de la Esperanza, donde familiares, amigos y seguidores podrán darle el último adiós.