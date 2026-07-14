Inamhi emite alerta de calor extremo en la Sierra y Litoral; ¿hasta cuándo durará?

El Inamhi recomienda no exponerse de forma prolongada en el sol.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta meteorológica por el incremento de las temperaturas máximas en la Sierra y centro-sur del Litoral.

La advertencia estará vigente desde las 10:00 del 14 de julio hasta las 17:00 del 17 de julio. Según el organismo, los días con mayor intensidad de calor serán el 15 y 16 de julio.

En la región Litoral se prevén temperaturas de hasta 35 C°, mientras que en la Sierra los valores diurnos podrían ser menores a 27 C°.

Inamhi confirma el inicio de la época seca en la región Sierra

Las zonas con mayor riesgo son el este de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro, en la Costa; y las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja, en la región Interandina.

¿Por qué se incrementó la temperatura diurna?

El Inamhi explicó que este escenario responde a la escasa humedad en el ambiente, la presencia de masas de aire seco y la existencia de vegetación seca.

La entidad advierte que estas condiciones pueden favorecer que se inicien y propaguen incendios forestales.

Ante estas condiciones, la entidad recomendó a las personas evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, reducir las actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor calor y mantener los espacios ventilados.

Además, pidió a la ciudadanía no realizar quemas, evitar actividades que puedan generar chispas en áreas rurales o forestales, no arrojar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos y reportar cualquier incendio al ECU 911.