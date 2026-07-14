Un incendio forestal se registra en La Roldós, en el norte de Quito

Más de 20 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajan para combatir el incendio en La Roldós,

Un incendio forestal se registró la tarde de este martes 14 de julio de 2026 en el sector de Jaime Roldós, en el norte de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos.

Según las autoridades, se desconocen las causas que provocaron el fuego en el bosque de esa zona. Efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajan para controlar y extinguir las llamas.

Se conoce que hay dos flancos en los que se trabaja en la contención y control del fuego. En el lugar hay más de 30 efectivos y 14 vehículos.

El Cuerpo de Bomberos de Quito indicó que se trabaja en sobrevuelos con drones para identificar puntos calientes en la zona. Además, se realizan descargas aéreas de agua.

(Noticia en desarrollo...)