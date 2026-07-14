Argentina y Messi se rebelan al dominio europeo, tal como en Qatar 2022

Centro de entrenamiento del Atlanta United, Marietta, Georgia - 14 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, durante el entrenamiento

Europa se prepara para festejar en América salvo que lo impidan Argentina y Lionel Messi o, si se repite la definición de hace cuatro años en Asia, la Albiceleste y su capitán que desafía el paso del tiempo lo vuelvan a impedir. Las semifinales del Mundial 2026 , ya jugadas íntegramente en Estados Unidos, ofrecen un escenario similar al de Qatar 2022.

Una mayoría europea en la etapa de definiciones del torneo, en este caso representada por España, Francia e Inglaterra, se complementa con una superviviente y rebelde Albiceleste como única oposición, aunque no cualquiera: la campeona vigente ya avisó que, más que ganarle el título, se lo tendrán que arrebatar.

De angustia en angustia y todavía lejos de su mejor nivel, el triunfo de Argentina sobre Suiza impidió una presencia total de europeos en las semifinales, un dominio continental que ya había ocurrido en dos de los últimos seis Mundiales: Alemania 2006 (Italia, Francia, Alemania y Portugal) y Rusia 2018 (Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica).

Uruguay avanzó hasta esa instancia en Sudáfrica 2010, Brasil lo consiguió en su país en 2014 (antes de estrellarse 7-1 contra Alemania) y Argentina fue semifinalista entre rivales europeos en tres de las últimas cuatro ediciones: también en Brasil 2014 (subcampeón), Qatar 2022 (campeón) y ahora en Estados Unidos-México-Canadá.

En este siglo, a las finales entre europeos de 2006 y 2018 se le suma la de 2010, cuando España derrotó a Países Bajos. Una definición entre dos representantes de la UEFA se repetirá por cuarta vez en las últimas seis ediciones si Inglaterra supera a Argentina el miércoles en Atlanta.

Europa se garantizó al menos un finalista. S será además la segunda consagración de selecciones de ese continente en América tras la inicial de Alemania en el Maracaná de Río de Janeiro, en 2014.

La debacle de Brasil tras su última consagración, en Corea del Sur-Japón 2002, implicó también el nacimiento de la mayor superioridad de las selecciones europeas en la historia de los Mundiales, campeonas cuatro veces de manera consecutiva entre 2006 y 2018, hasta el título de Argentina en 2022.

El máximo ganador de las Copas del Mundo y único pentacampeón acumula seis ediciones seguidas sin llegar a la final y en todos los casos fue eliminado por representantes de la UEFA: en 2006 por Francia, en 2010 por Países Bajos, en 2014 por Alemania, en 2018 por Bélgica, en 2022 por Croacia y en 2026 por Noruega.

La primera fase del Mundial 2026 había dejado mejores sensaciones para los equipos africanos. Entre los 32 clasificados a los dieciseisavos de final, hubo 13 selecciones europeas, nueve africanas, cinco sudamericanas, tres norteamericanas y dos asiáticas.

A su vez, entre los 16 eliminados en la zona de grupos, hubo tres europeos, siete asiáticos, tres centroamericanos y caribeños, un africano, un sudamericano y el único representante de Oceanía (Nueva Zelanda, ya que Australia está afiliada a Asia).

Un aficionado argentino muestra su tatuaje con las imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona. REUTERS

Ordenado en porcentaje de efectividad, el ranking de continentes de la primera ronda había quedado liderado por África: pasaron nueve de sus selecciones y únicamente quedó eliminada Túnez, por lo que tuvo un 90% de efectividad. De Sudamérica, avanzaron cinco y solo Uruguay regresó a su país (83%).

De Europa, clasificaron trece y quedaron en el camino tres (el 81%). Concacaf se repartió: progresaron los tres equipos anfitriones y no pasaron el corte los otros tres (el 50%). De Asia, el gran fracaso a nivel continental, sobrevivieron dos y debieron regresar otros siete (el 22%). Y de Oceanía, el 0%.

A continuación, la nueva instancia creada por la FIFA para los Mundiales de 48 selecciones, los dieciseisavos de final, significó el primer corte significativo de continentes. Gran parte del sueño africano quedó herido con la eliminación de siete de sus nueve participantes: solo avanzaron dos, Marruecos y Egipto. También quedaron en el camino los dos afiliados a la Confederación de Asia, Japón y Australia.

Europa, a su vez, sufrió un doble golpe inesperado: Alemania perdió ante Paraguay y Países Bajos contra Marruecos. De todas maneras, la foto final de los 16 clasificados a octavos de final dejó un menor espacio para las sorpresas y marcó una continuidad histórica de los Mundiales: siete europeos, siete americanos y dos africanos.

14 de julio de 2026. Kylian Mbappé (Francia) en acción con Lamine Yamal (España). REUTERS

Los octavos de final, sin embargo, rompieron esa aparente paridad entre continentes y tuvieron un ganador indiscutible: el dominio europeo apareció en escena cuando el Mundial entraba en su etapa de definición. En ocho partidos avanzaron seis representantes de la UEFA, uno africano (Marruecos) y uno sudamericano (la Albiceleste de Messi).

Hubo un 100% de triunfos europeos en sus duelos particulares contra americanos. Tres de ellos, frente a sudamericanos: Francia ante Paraguay, Noruega contra Brasil y Suiza sobre Colombia. Otros dos, ante anfitriones de América del Norte: Inglaterra frente a México en el Azteca y Bélgica ante Estados Unidos en Seattle. Más allá del triunfo de España sobre Austria, Marruecos eliminó a Canadá y Argentina a Egipto, por lo que los europeos llevaron a los cuartos de final la máxima cantidad de representantes posibles: seis.

La UEFA llegó a los cuartos de final con el 75% de presencia y mantendrá ese porcentaje en las semifinales: Francia eliminó a Marruecos y Suiza cayó ante Argentina. España e Inglaterra, a su vez, eliminaron a belgas y noruegos, respectivamente.

Argentina, que busca el bicampeonato que ningún equipo consigue desde que Brasil ganó de manera consecutiva en Suecia 1958 y Chile 1962, nunca perdió una semifinal hasta ahora. Participó en 1930, 1978 (no en un partido a eliminación directa, sino en una zona con cuatro equipos), 1986, 1990, 2014 y 2022 y siempre avanzó.

El partido de Argentina contra Inglaterra supone un extraño clásico transoceánico, un tipo de rivalidad por fuera del mismo continente que el fútbol no suele registrar, pero que en este caso aplica para el resto del Mundial: el campeón vigente se rebela al dominio europeo.

Contenido publicado el 13 de julio de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.