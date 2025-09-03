Falleció Marvin Salas Cercado, alcalde de Nobol, a los 42 años este miércoles 3 de septiembre

Marvin Salas Cercado, alcalde de Nobol, falleció este miércoles 3 de septiembre del 2025. Sus compañeros de la Revolución Ciudadana expresaron sus condolencias y se mostraron consternados en redes sociales.

El burgomaestre, de 42 años de edad, se encontraba luchanco con el cáncer. Llegó a la Alcaldía de Nobol desde 2019, pero en 2023 fue reelegido para mantenerse al frente de este cantón de la provincia del Guayas.

"¡Nobol está de luto! Con gran consternación y dolor comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido alcalde Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado. 1983-2025. Paz en su tumba", escribió el Municipio en redes sociales.

En la Asamblea Nacional se rindió un minuto de silencia en memoria del alcalde. Mientras que el Municipio de Guayaquil se publicó un obituario con el siguiente mensaje: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad de Nobol, acompañándolos en este momento de dolor".

Luto y consternación en la Revolución Ciudadana

Sus compañeros de la Revolución Ciudadana también destacaron su legado, lucha y se mostraron afectados. La primera en pronunciarse fue Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas.

"Luchaste como un guerrero y diste pelea hasta el final. Hoy nos duele despedirte, querido amigo y compañero Marvin Salas, alcalde de Nobol. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a su gente. Qué tristeza su partida", escribió en Aguiñaga en su cuenta de X.

De la misma forma, el expresidente Rafael Correa envió sus condolencias a la familia y ciudadanos. "Nuestro compañero Marvin, alcalde de Nobol, perdió su lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia y a la tierra de Narcisa de Jesús. Que la tierra te sea leve, Marvin", señaló.

"Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Marvin Santiago Salas, alcalde de Nobol. Un abrazo solidario a su familia, amigos y a todo el pueblo noboleño. Que descanse en paz", señaló Pabel Muñoz, alcalde de Quito.