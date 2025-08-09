Muertos y decenas de heridos tras volcamiento de bus en Bolívar este sábado 9 de agosto

Un bus de la cooperativa san Juan perdió pista y se volcó en la vía Balzapamba - San Miguel

Tragedia en el inicio del feriado. Un bus de la Cooperativa San Juan perdió pista y se volcó la madrugada de este sábado 9 de agosto del 2025 en la vía San Miguel – Montalvo, a la altura de Balzapamba, en la provincia de Bolívar.

Según el ECU 911, el bus impactó contra un vehículo liviano de color rojo y se precipitó al menos 20 metros al abismo. El siniestro dejó cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de edad y 22 heridas.

La alerta se reportó a las 04:45 al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 en Guaranda. Unidades de Policía Nacional del Ecuador, personal del Ministerio de Salud Pública, del Cuerpo de Bomberos de Guaranda y la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al lugar para dar soporte a los heridos.

Los heridos fueron trasladados a distintas casas de salud para recibir atención especializada. Las autoridades investigan las causas del siniestro. En tanto las autoridades de Policía Nacional y Medicina Legal realizaron el levantamiento de los cadáveres y los trasladaron hacia la morgue.

Imágenes en redes sociales muestran cómo los pasajeros del bus que eran rescatados permanecían acostados a un costado de la vía mientras eran evaluados por paramédicos para determinar sus condiciones.