Clausuran feria tras la caída de una mujer de un juego mecánico en Guayaquil

Autoridades clausuraron boleterías y juegos tras caída de mujer en parque de Guayaquil.

Autoridades clausuraron la boletería y las atracciones mecánicas de una feria instalada en los exteriores del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil.

Ocurrió la tarde del martes 21 de julio de 2026, un día después de que una mujer de 57 años cayera de un juego mecánico y resultara gravemente herida.

La Dirección de Justicia y Vigilancia informó que durante un operativo colocó 13 sellos de clausura, uno en cada atracción.

De acuerdo con las autoridades porteñas, el parque de diversiones funcionaba sin el permiso municipal exigido para este tipo de espectáculos públicos.

Además, se inició el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

Mujer cae de juego mecánico

La noche del incidente, una mujer fue expulsada de un juego mecánico conocido como "gusanito", instalado en una feria por las fiestas de Guayaquil.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la víctima cae al suelo mientras personas alrededor intentan auxiliarla.

La víctima fue trasladada a una casa de salud para recibir atención por las lesiones sufridas.

Autoridades responden

El Municipio de Guayaquil recordó que toda feria o espectáculo público debe contar con una autorización municipal antes de iniciar operaciones.

Ese proceso incluye la presentación de la documentación legal y la aprobación de un plan de contingencia por parte de Segura EP

Por su parte, Parques EP señaló que la feria fue instalada por un operador privado y aseguró que ya se realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

También indicó que los responsables del parque mantienen contacto con la familia de la mujer y colaboran con la atención del caso.