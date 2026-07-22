Hallan al último niño desaparecido de casa de acogida en Conocoto

El niño Luis Eduardo Torres Ojito fue hallado este miércoles 22 de julio de 2026, según informó la Fiscalía a través de sus redes sociales.

El menor era el último que faltaba por encontrar de un grupo de ocho niños que escaparon de una casa de acogida ubicada en Conocoto, al suroriente de Quito.

De acuerdo con la Policía Nacional, el niño fue hallado en Colombia. Aunque no se detalló en qué condiciones se encuentra.

El grupo de ocho niños escapó de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito y administrada por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Según las autoridades, los menores aprovecharon que el personal realizaba las actividades previas al desayuno para abandonar el establecimiento.

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda y posteriormente la Fiscalía emitió la Alerta Emilia para tres de los menores que aún no habían sido encontrados.