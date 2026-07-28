Conozca los feriados que trae agosto de 2026

Agosto traerá feriados en varias ciudades antes del descanso nacional del 10 de agosto

Agosto viene acompañado de varios feriados locales en distintas ciudades y provincias del Ecuador, permitiendo que los ciudadanos disfruten de jornadas de descanso por aniversarios de independencia, fundación y otras celebraciones.

Celebraciones en agosto

5 de agosto: Independencia de Esmeraldas

5 de agosto: Cantonización de Portovelo

7 de agosto: Fundación de Chone

7 de agosto: Cantonización de Buena Fe

7 de agosto: Cantonización de Loreto

7 de agosto: Cantonización de Nobol

7 de agosto: Cantonización de Shushufindi

7 de agosto: Cantonización de Sigchos

8 de agosto: Cantonización de Cuyabeno

9 de agosto: Cantonizzación de La Joya de los Sachas

A estos descansos se suma el lunes 10 de agosto, fecha en la que todo el país celebrará el Primer Grito de Independencia, considerado uno de los feriados nacionales del calendario ecuatoriano.

Al coincidir con lunes, no requiere traslado y permitirá un fin de semana extendido para la ciudadanía.

¿Qué dice la Ley de Feriados?

Los feriados locales únicamente rigen para las jurisdicciones donde se conmemora la fecha histórica, mientras que las actividades laborales y académicas continúan con normalidad en el resto del país.

La Ley de Feriados establece que la celebraciones locales pueden trasladarse para favorecer fines de semana largos cuando su fecha original cae entre martes y jueves o miércoles.

La medida tiene como objetivo incentivar el turismo interno y la actividad económica en las zonas beneficiadas.