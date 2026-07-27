MSP incorpora nueva vacuna para embarazadas que combate neumonía y bronquiolitis

La nueva vacuna se aplicará a escala nacional en el esquema que deben recibir las mujeres embarazadas.

Ecuador incorporó la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Esquema Nacional de Vacunación. La inmunización está dirigida a mujeres embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación, informó el Ministerio de Salud Pública este lunes 27 de julio de 2026.

El objetivo, según la cartera de Estado, es proteger a los recién nacidos contra complicaciones respiratorias graves, como neumonía y bronquiolitis, durante sus primeros seis meses de vida.

La vacuna comenzó a aplicarse de forma simultánea en 24 puntos del país y se suma al programa nacional de inmunización como una medida preventiva frente a una de las principales causas de hospitalización en lactantes.

Ecuador registra más de 62 000 casos de neumonía en lo que va del 2026. Según datos del MSP, los menores de seis meses constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a las infecciones respiratorias graves.

¿Quiénes recibirán la nueva vacuna?

La vacuna será aplicada en dosis única de 0,5 mililitros a mujeres embarazadas desde las 28 semanas de gestación. El objetivo es que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento, reduciendo el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias severas durante los primeros meses de vida.

El Virus Sincitial Respiratorio es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en niños pequeños y representa una de las razones más frecuentes de hospitalización pediátrica a nivel mundial.

Las autoridades sanitarias señalan que la inmunización puede alcanzar una eficacia cercana al 90% en la prevención de complicaciones respiratorias graves asociadas con este virus en recién nacidos.

Pichincha y Guayas concentran la mayor cantidad de casos

Los datos oficiales muestran que Pichincha concentra el 34,6% de los casos de neumonía registrados en el país durante 2026, mientras que Guayas reporta el 12,4% del total.

La presentación oficial de la vacuna se realizó en la isla San Cristóbal, en Galápagos, donde participaron autoridades sanitarias, personal médico y mujeres embarazadas.

El MSP adquirió más de 125 200 dosis de la vacuna Abrysvo, con una inversión de USD 4,4 millones.