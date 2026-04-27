ANT advierte sobre estafas tras reporte de filtración de 17 millones de datos en Ecuador

Una alerta por filtració de millones de datos de la ANT circula en redes sociales.

Hay un alerta en Ecuador por la presunta filtración de 17 millones de datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la misma que este lunes 27 de abril de 2026 advirtió por mensajes que intentan estafar a los usuarios.

De acuerdo con la organización especializada Vecert Analyzer, existió una fuga masiva de información. Esta advertencia fue publicada el 3 de abril de 2026.

"Analyzer ha detectado una violación de datos sin precedentes que afecta a toda la flota de vehículos de Ecuador", escribió la compañía en sus redes sociales.

El actor de amenazas ha sido identificado como "Gordon Freeman", quien habría accedido a 17 millones de datos en formato CSV entre 2018 y 2026.

¿Qué datos de la ANT habrían sido filtrados?

Entre los datos que fueron robados constan:

Identidad del Propietario: Nombres completos, números de cédula nacional o RUC (ID fiscal), y direcciones de correo electrónico.

Nombres completos, números de cédula nacional o RUC (ID fiscal), y direcciones de correo electrónico. Datos del Vehículo: Número de placa, número de motor, número de chasis, cilindrada del motor, marca, modelo y año del vehículo.

Número de placa, número de motor, número de chasis, cilindrada del motor, marca, modelo y año del vehículo. Ubicación y Contacto: Direcciones domiciliarias detalladas, números de teléfono fijo, números de teléfono móvil (mencionando específicamente campos para la operadora Movistar) y cantón de residencia.

Direcciones domiciliarias detalladas, números de teléfono fijo, números de teléfono móvil (mencionando específicamente campos para la operadora Movistar) y cantón de residencia. Datos Administrativos: Valor catastral, estado de exención de impuestos, año de registro, fecha del último pago y peso/capacidad de carga del vehículo.

Recomendaciones de la ANT ante correos y mensajes falsos

Paralelamente, la ANT alertó a los usuarios que no envía correos ni mensajes de texto para realizar cobros de multas de tránsito.

La Agencia recalcó que su página oficial es www.ant.gob.ec y llamó a desconfiar si la dirección termina en:

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.net

.com.ec

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.com

Hasta las 22:00 de este lunes 27 de abril de 2026 la ANT no se ha pronunciado respecto a la supuesta fuga de datos.