ANT denuncia falsificación de salvoconductos en Pichincha

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que dos denuncias fueron ingresadas en la Fiscalía de Pichincha por un presunto caso de falsificación y uso de documentos falsos relacionados con salvoconductos de transporte público.

El hallazgo surgió tras controles internos realizados en los últimos días.

¿Cómo se detectaron los salvoconductos falsos?

Durante la revisión técnica, se detectaron inconsistencias en varios salvoconductos, incluyendo firmas que no corresponderían a autoridades competentes.

Esto levantó sospechas sobre posibles irregularidades dentro del proceso de emisión de estos permisos.

Las autoridades aseguran que la acción fue inmediata y que el caso ya está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades y posibles sanciones.

Llamado a denunciar

Desde la institución se reiteró el compromiso de combatir la corrupción y fortalecer los controles en el sistema de transporte terrestre. Además, se pidió a ciudadanos y operadores no participar en prácticas ilegales.

También se hizo un llamado a reportar cualquier anomalía, con el objetivo de evitar más casos y garantizar un servicio seguro y transparente para todos los usuarios.