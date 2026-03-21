Flores amarillas y equinoccio: el significado detrás de esta tradición en Ecuador

Cada 21 de marzo, la tendencia de regalar flores amarillas vuelve a tomar fuerza en redes sociales, asociada a mensajes de amor, esperanza y nuevos comienzos.

Sin embargo, en Ecuador esta fecha también coincide con un evento de mayor profundidad cultural: el Equinoccio de marzo, que marca el inicio del otoño en el hemisferio sur.

Más que una tendencia

El gesto de regalar flores amarillas se populariza en los últimos años, impulsado por contenidos digitales y referencias culturales que vinculan este color con la alegría, el cariño y los sueños cumplidos.

En redes sociales, miles de usuarios comparten este día como una oportunidad para expresar afecto.

El significado del equinoccio

El equinoccio ocurre cuando el día y la noche tienen una duración casi igual en todo el planeta.

En países como Ecuador, este momento marca el cambio de estación: el paso del verano al otoño.

Pawkar Raymi: La celebración Andina

Esta fecha también coincide con el Pawkar Raymi, una festividad ancestral andina que celebra la floración y la madurez de las plantas.

Es una época dedicada a agradecer a la Pachamama (Madre Tierra), por los frutos y la vida que florece.

Durante esta celebración se realizan rituales, encuentros comunitarios y actividades culturales que reflejan la conexión con la naturaleza.

Dos formas de celebrar

Mientras las flores amarillas representan una expresión moderna de afecto y optimismo, el Pawkar Raymi y el equinoccio conectan con tradiciones milenarias y el ciclo natural de la vida.

Ambas formas de conmemorar la fecha coinciden en un mismo mensaje: la renovación, el florecimiento y los nuevos comienzos.