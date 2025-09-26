Focos de calor activos en Cerro Colorado luego de que bomberos de Guayaquil controlaran fuego

Bomberos de Guayaquil controlaron un incendio forestal en Cerro Colorado, pero se reactivó.

Un incendio en el Cerro Colorado se inició la tarde el jueves. Cerca de media noche los bomberos de Guayaquil controlaron las llamas, pero este viernes 26 de septiembre de 2025 se reactivaron focos de calor.

Las llamas afectaron 12 hectáreas de vegetación. Un centenar de bomberos trabajó para su liquidación.

Sin embargo, la mañana de este viernes se registraron varios puntos de calor activos. Columnas de humo a lo largo del cerro alarmaron a los moradores de la zona.

El voraz incendio se desató por una quema de maleza no controlada. Fue catalogado como alarta 3, es decir, de gran magnitud.

Las unidades bomberiles acordaron monitorear la situación en el cerro durante la mañana para evitar que se reactive el fuego.

Un equipo de Teleamazonas pudo evidenciar varios focos calientes y columnas de humo dispersas. Pero hasta las 08:00 de este viernes los bomberos de Guayaquil no informaron sobre la situación.