Túnez despide al técnico Sabri Lamouchi después de perder 5-1 contra Suecia en el Mundia 2026

La Federación Tunecina de Fútbol decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi como seleccionador nacional tras la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en el debut mundialista.

La decisión se oficializó el domingo 14 de junio, tras una reunión de emergencia de los dirigentes ante la creciente presión por el rendimiento del equipo.

En el partido disputado por el Grupo F, Suecia fue ampliamente superior y se impuso con autoridad gracias al doblete de Yasin Ayari y las anotaciones de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Omar Rekik anotó el gol del descuento para Túnez, pero no fue suficiente para evitar una de las derrotas más abultadas de la selección africana en un Mundial.

Sabri Lamouchi, entrenador francés de 54 años y de ascendencia tunecina, asumió el mando de la selección en enero de 2026, tras la salida de Sami Trabelsi. Durante su breve gestión dirigió cinco partidos, en los que sumó una victoria, un empate y tres derrotas.

La caída ante Suecia fue su último compromiso al frente de las “Águilas de Cartago” y convierte a Lamouchi en el primer entrenador en ser despedido en el Mundial 2026.

Diversos medios internacionales señalan a Mondher Kebaier como el principal candidato para asumir de manera interina la dirección técnica durante el resto del torneo, mientras Túnez prepara sus compromisos ante Japón y Países Bajos.