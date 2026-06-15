Gobierno dispone intervención al Comité Olímpico Ecuatoriano

El Ministerio de Eduación, Cuktura y Deportes intervendrá temporalmente el Comité Olímpico Ecuatoriano.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) entrará en un proceso de intervención temporal tras quedar sin un directorio reconocido legalmente, informó este lunes 15 de junio de 2026 el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec).

La decisión se produce después de que concluyeran las instancias administrativas y judiciales relacionadas con el proceso de registro de las autoridades de la organización deportiva.

Según la cartera de Estado, las resoluciones emitidas por los organismos competentes ratificaron la aplicación de la Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación, así como criterios de la Procuraduría General del Estado sobre la reelección de directivos en entidades deportivas.

¿Por qué fue intervenido el Comité Olímpico Ecuatoriano?

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el COE actualmente no cuenta con un directorio legalmente registrado ni con una representación legal reconocida por la autoridad competente.

Esta situación, según el Ministerio, genera un vacío institucional que podría afectar el funcionamiento administrativo del organismo encargado de coordinar la participación olímpica del país y apoyar a las federaciones deportivas nacionales.

Ante este escenario, la entidad resolvió aplicar una intervención temporal amparada en el artículo 230, literal a), de la Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación.

¿Quién estará al frente del COE durante la intervención?

Como parte de la medida, el Ministerio designó a Noelia Carolina Caicedo como representante legal temporal del Comité Olímpico Ecuatoriano.

Entre sus funciones estará liderar el proceso de regularización administrativa de la institución y organizar la convocatoria a elecciones para designar nuevas autoridades, conforme a la normativa vigente.

¿Qué pasará con el Comité Olímpico Ecuatoriano?

La intervención tendrá carácter temporal y estará enfocada en restablecer la estructura administrativa y legal del organismo deportivo.

El objetivo es que el COE pueda recuperar una representación formalmente reconocida y continuar con sus actividades institucionales, especialmente aquellas relacionadas con la planificación deportiva y el acompañamiento a los atletas ecuatorianos en competencias internacionales.