Un incendio destruyó un hotel en Montañita; autoridades abrieron una investigación del hecho

Las unidades de Bomberos acudieron para atender la emergencia este miércoles 24 de septiembre del 2025.

Un incendio en un hotel ubicado en el barrio El Tigrillo, en la comuna Montañita, en el cantón Santa Elena, se reportó a través del sistema del ECU911 a las 14:25 de este miércoles 24 de septiembre del 2025. Hubo minutos de tensión y drama porque el fuego avanzó rápidamente.

Las unidades de Bomberos de Colonche y Manglaralto y también de la Policía acudieron al primer llamado de emergencia. También se sumaron unidades de bomberos de las comunidades de San Pablo y Atahualpa.

Las llamas se expandieron rápidamente por el establecimiento debido al material combustible con el que está construido (madera y hojas en su cubierta). Debido a la magnitud de las llamas hay alarma entre comuneros por una posible contaminación de un hotel aledaño.

Según testigos de la zona, el fuego comenzó por una quema de maleza sin control cerca del establecimiento, que en su mayor parte era de madera. Las autoridades adelantan una investigación frente a lo ocurrido.