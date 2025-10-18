Indígenas de la Amazonía se declaran en "movilización permanente" contra el Gobierno

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, estuvo presente en la asamblea extraordinaria de la Confenaie

Indígenas de la Amazonía de Ecuador resolvieron, este sábado 18 de octubre del 2025, declarase en "movilización permanente" en contra del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Además, dijeron que articularán acciones en las comunidades para unirse a las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

"Creemos que la unidad es el camino, la lucha y la resistencia no tiene precios. Intentarán dividirnos, pero hoy hemos dicho: así como nos condenan, vamos a decir que el petróleo, el oro y cobre es de la Amazonía", señaló José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae).

Esach se pronunció después de la realización de una asamblea extraordinaria, en la que participaron los líderes de las 23 organizaciones y once nacionalidades que forman parte de la Confeniae, y también el presidente de la Conaie, Marlon Vargas.

Además de mostrar su apoyo al paro, que inició hace 27 días tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, los indígenas amazónicos decidieron rechazar el Referéndum convocado para el 16 de noviembre en el que se preguntará a los ecuatorianos sobre la instalación de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

Esach también señaló que se solidarizaban con el movimiento indígena de la provincia de Imbabura, que ha sido el epicentro de las manifestaciones, y donde se han registrado heridos y dos fallecidos.

Marlon Vargas, por su parte, señaló que las comunidades amazónicas exigen "respeto al Gobierno", que, aseguró, ha "tratado de fragmentar y de desmantelar el movimiento indígena".

"Pero hoy los pueblos y nacionalidades han dicho que a la Amazonia se respeta, ya la han saqueado por más de 50 años", indicó.

El presidente de la Conaie dijo que las comunidades no quieren más explotación petrolera ni minera y que "así como alzan los precios de los combustibles" también exigen que se suba el salario de los maestros y servidores públicos de 470 a 650 dólares.

Las protestas comenzaron hace 27 días y se han concentrado en Imbabura, cuyos ingresos se mantienen bloqueados, pese a que el miércoles 15 de octubre el Gobierno y algunos dirigentes indígenas anunciaron una tregua y el inicio de mesas de diálogo para analizar los pedidos de los manifestantes.

La decisión no fue aceptada por las comunidades, quienes al día siguiente señalaron que "el paro sigue", algo que también fue respaldado por la Conaie, cuyos dirigentes no fueron parte de las conversaciones con el Gobierno.