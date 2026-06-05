Sin Messi, Argentina examina el estado de su plantel ante Honduras

Sin Lionel Messi, la selección de Argentina llega al amistoso del sábado 6 de junio de 2026 con casi una decena de jugadores entre algodones: el partido ante Honduras servirá menos para leer el marcador que para descifrar el estado de salud de un plantel que deberá defender su corona en diez días.

El partido, que tendrá lugar el sábado en el estadio Kyle Field de Texas, es el primero de dos amistosos que la selección de Lionel Scaloni tiene programadas antes de debutar en el Mundial de Norteamérica el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

La agenda médica de Argentina opaca cualquier análisis táctico, comenzando por la estrella Lionel Messi, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami y no jugará ante Honduras.

El astro, que disputará su sexto Mundial a los 38 años, podría perderse también el segundo amistoso ante Islandia el 9 de junio, aunque prevé estar disponible para el debut mundialista.

Scaloni calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports la semana pasada, al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran "tan malas".

"A todos nos hubiera gustado que llegara sin ningún tipo de problemas. Pero no está siendo así, la mayoría de los jugadores que tuvieron problemas todavía no están del todo recuperados", dijo Scaloni.

La ausencia de Messi ante Honduras deja un hueco en el ataque para Giuliano Simeone o Thiago Almada. Pero, como adelantó el DT, el '10' no es el único jugador que llega con lo justo.

Enfermería

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha durante el calentamiento de la final de la Europa League, que su Aston Villa le ganó 3-0 al Friburgo.

El cuerpo médico decidió preservarlo en ambos amistosos, aunque Martínez estaría disponible para el debut ante Argelia.

"Muy bien, llego", dijo "Dibu" el martes, dando calma a un grupo de hinchas mientras subía al micro rumbo al entrenamiento de la selección en Kansas City.

En la defensa, los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se recuperan de desgarros musculares, y el cuerpo técnico convocó a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para reemplazarlos en los amistosos.

El central Cristian Romero ya se entrena con el grupo tras el esguince de rodilla de abril, aunque viene sin rodaje futbolístico: Scaloni deberá decidir si le da minutos o espera unos días más.

Un caso para seguir de cerca es el de Nicolás Paz, que se entrena aparte por un fuerte golpe en la rodilla. Está descartado ante Honduras y llegaría con lo justo al estreno mundialista.

Leandro Paredes y Julián Álvarez también llegaron a la concentración argentina en Kansas con molestias físicas. Aunque evolucionan positivamente, está en duda que sumen minutos en los partidos preparatorios.

"No vamos a arriesgar a ningún jugador en los amistosos, haremos un mix", advirtió Scaloni. El objetivo real arranca en 10 días.

"Van a pelear"

Scaloni conservó la base del equipo campeón en Catar para este mundial: 17 de los 26 convocados levantaron el trofeo en Lusail.

"Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diríamos del 60 o 70%, que son siempre los mismos" del ciclo, valoró Scaloni.

Por eso, si se despejan las dudas respecto al estado físico, no asoman demasiadas dudas respecto al armado del equipo, que podría ser similar al de la final contra Francia en 2022.

Scaloni buscó quitarle el cartel de "favorito" a Argentina y dijo que la actual campeona del mundo está entre "los 10 o 12" equipos que "van a pelear e intentar llegar a la final" del Mundial de Norteamérica 2026.

Honduras, promesas e ilusiones

Del otro lado, Honduras llega con una novedad generacional que despierta más expectativa que el resultado en sí: el técnico español José Francisco Molina convocó a Keyrol Figueroa, delantero de las inferiores del Liverpool inglés, quien tendrá su primera experiencia con la selección mayor.

La estadística no es favorable para la "H", que nunca ha podido vencer a Argentina. Los tres antecedentes históricos entre ambos incluyen una victoria Albiceleste 3-0, con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, en el amistoso previo al Mundial de Catar 2022.