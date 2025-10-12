Impiden ingreso de marcha de las comunidades de Cayambe que se dirigía hacia Quito

Comunidades indígenas impedidas de ingresar a Quito en el marco del paro de la Conaie

El expresidente de la Conaie, Humberto Cholango, indicó este domingo 12 de octubre que una marcha que se dirigía desde el norte de la provincia de Pichincha hacia Quito fue impedida de ingresar a la capital.

En un tuit del exdirigente indígena dijo que denunciaba "a la opinión pública" que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional "por orden de Presidente de la República", bloquearon el paso de "miles compañeros de las comunidades indígenas Cayambis, que viajan a Quito".

La Conaie que cumple 21 días en paro convocó para este domingo 12 de octubre una serie de manifestaciones en diferentes lugares del país, pero sobre todo en las provincias de Imbabura y Pichincha con el fin de llegar hasta Quito.

Quito se encuentra bajo un fuerte despliegue de seguridad que involucra a más de 5 000 efectivos de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de bienes públicos ante el anuncio de movilizaciones.

Por su parte, la Conaie insistió en sus pretensiones de salir a las calles de Quito en demanda de la derogación del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel en Ecuador.

A estas exigencias se suman "la libertad de los detenidos" en el marco de las movilizaciones de las comunidades indígenas, "justicia para los heridos" y un fallecido en la provincia de Imbabura y la "reparación integral de las víctimas de la represión".