Venta de camisetas de La Tri experimenta crecimiento masivo, dicen comerciantes

El comercio de camisetas y banderas opera con máxima intensidad en locales en Ecuador

La venta de camisetas de La Tri en Guayaquil y Esmeraldas está experimentando un crecimiento masivo de hasta el 80%, según información proporcionada por los comerciantes.

El debut de la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo este domingo 14 de junio contra Costa de Marfil desató una fuerte inyección económica en los locales populares y cadenas oficiales.

Zonas comerciales como la Bahía, en Guayaquil, por ejemplo, registran largas filas de familias enteras comprando a última hora la 'piel' de la Tri.

Precios de las prendas varían

Las camisetas réplicas de alta calidad, conocidas como triple A, se venden activamente en las calles entre USD 15 y 20.

Los comerciantes autónomos aconsejan, además, comprar de inmediato porque, bajo la lógica de la oferta y la demanda, si la Selección gana el primer partido, los costos de la mercadería subirán.

Camisetas de la Tri para mascotas

El comercio también innova con la venta de indumentaria de La Tri, vestidos y camisetas, adaptadas para perros y gatos, convirtiéndose en uno de los artículos más buscados por los hinchas para incluir a toda la familia en la celebración.

Esto se evidencia en gran medida en el Centro de Quito, donde las prendas para las mascotas varían entre los USD 3 y USD 5 de acuerdo con el tamaño.