¿Quién era Giomara Elizabeth Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez?
Su familia señala que tenía una vida dedicada al amor, la unión familiar y al apoyo incondicional en la carrera artística de su esposo, Mauricio Núñez.
¿Quièn era Giomara Elizabeth Lozada Ortega?
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Actualizada:
12 ago 2026 - 16:11
Giomara Elizabeth Lozada Ortega, recordada por su profunda dedicación a la familia y por ser el pilar incondicional en la vida de su esposo, Mauricio Núñez, primera voz del reconocido dúo ecuatoriano Los Hermanos Núñez, dejó un legado marcado por el amor, la generosidad y el apoyo constante al arte.
De acuerdo con la biografía que hizo llegar Kathy Nuñez a Teleamazonas.com, Giomara nació el 25 de noviembre de 1981 en Quito.
Cursó sus estudios primarios en Ecuador y posteriormente culminó su formación en España.
La historia de amor con su compañero
Fue a los 13 años cuando su vida cambió al conocer y enamorarse de quien se convertiría en su compañero de vida.
Desde muy jóvenes construyeron una historia de amor firme e indestructible que perduró con el paso de los años.
Una figura clave en la carrera de su esposo
A lo largo de su trayectoria, fue una figura clave tras bambalinas en la carrera musical de su esposo, acompañándolo activamente en cada proyecto, compartiendo sus alegrías y sirviendo de soporte en su vida artística.
Como madre, promovió con orgullo la formación de sus hijos, motivándolos a seguir el camino de la música y a guiar sus propias carreras.
Quienes la conocieron destacan también su faceta como hija abnegada, preocupada siempre por el cuidado de sus padres.
Deja un legado de entrega
De igual manera, como una anfitriona cálida que mantenía las puertas de su hogar abiertas para recibir a sus seres queridos.
Giomara Lozada deja como recuerdo una vida caracterizada por la entrega, la unión familiar y una calidez humana que marcó a quienes compartieron junto a ella.
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