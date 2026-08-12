Así se vivió el eclipse total de sol en diferentes partes del mundo 

La luna pasa por encima del horizonte solar tras la Pirámide del Louvre durante un eclipse solar parcial en París el 12 de agosto de 2026.

En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió, este miércoles 12 de agosto de 2026, en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso hasta las islas mediterráneas de España, en un inusual fenómeno astronómico seguido con entusiasmo por millones de europeos.

"Casi me pongo a llorar, me ha subido un escalofrío por el cuerpo, era precioso", dijo Alejandro Cuesta, un investigador científico de 30 años en la ciudad española de Tarragona.

"Se veían las manchas solares que salían rojizas... Lo mejor de mi vida que yo haya visto", dijo el hombre que lo presenció con su madre.

Diferentes fases del eclipse solar Compartir Esta combinación de imágenes tomadas el 12 de agosto de 2026 muestra las diferentes fases del eclipse solar total visto desde Berlanga de Duero, a 240 km al noreste de Madrid. AFP

La alineación perfecta entre la Luna y el Sol proyectó en el extremo norte de Rusia una enorme sombra, que se desplazó sobre Groenlandia, Islandia y España hasta desaparecer en el Mediterráneo una hora y media después.

En las afueras de Madrid, en Colmenar Viejo, cuando la Luna cubró completamente el Sol y solo dejaba ver su flameante corona, el ambiente refrescó y la luz se hizo más tenue.

En medio del asombro, los asistentes se hicieron fotos e intercambiaron abrazos, gritaban de alegría y algunos hacían sonar las bocinas del coche.

Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. REUTERS Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. REUTERS Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. via REUTERS Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. REUTERS Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. REUTERS Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. AFP Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. AFP Así se vivió el eclipse total de sol desde diferentes partes del mundo este 12 de agosto de 2026. AFP

"Espectacular, muy bonita la verdad. Un momento único", reconoció Rosa María Zamora, una jubilada de 72 años que se desplazó desde Madrid hasta esa localidad montañosa, unos 30 km al norte.

El raro fenómeno astronómico atravesó España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las Baleares.

Aunque de forma parcial, el fenómeno también captó el interés de multitud de personas en el resto de España, gran parte de Europa occidental, Canadá, el noroeste de África y Estados Unidos.

El fenómeno se extendió casi dos horas

La fase de totalidad requiere menos de dos minutos, como máximo, en las zonas más afortunadas. Pero el fenómeno en su conjunto, desde que la Luna empezó a tapar el Sol hasta que volvió a desaparecer, se extendió casi dos horas.

En Lodoso, un pequeño pueblo cerca de la ciudad norteña de Burgos, centenares de personas, equipadas con lentes de protección, lo siguieron embelesados y estallaron en vítores cuando se alcanzó la oscuridad.

Para los científicos, el evento representa una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa, con la esperanza de desentrañar los secretos de los vientos solares y del campo magnético del astro.