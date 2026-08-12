¡Grande Pacho! El ecuatoriano se proclama campeón de la Supercopa de Europa 2026 con el PSG 

Willian Pacho agradece de rodillas tras ganar la Supercopa de Europa, su décimo título con el PSG.

El zaguero ecuatoriano Willian Pacho, ya consolidado como un gigante en el Paris Saint-Germain, se proclamó campeón de la Supercopa de Europa, este miércoles 12 de agosto de 2026, en Salzburgo.

Con el marcador 2-1 a favor de los parisinos frente al Aston Villa, el tricolor levantó su décimo título con el club francés, ratificando su estatus como el ecuatoriano más ganador de la actualidad en el viejo continente.

A sus 24 años, el oriundo de Quinindé ha transformado su innegable talento en una muralla infranqueable y en una absoluta garantía de éxitos. Hoy, bajo los reflectores del Red Bull Arena, Pacho escribió otro capítulo dorado en su carrera.

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador para el equipo parisino a los 20 minutos y Désiré Doué amplió a la ventaja a los 62 minutos de juego. En tanto que, Brian Madjo descontó para el Aston Villa a los 45 minutos.

Aunque los dirigidos por Unai Emery intentaron igualar el marcador, la defensa francesa no bajó las revoluciones y aseguró su triunfo, generando también jugadas de peligro.

Palmarés de Willian Pacho con el PSG

Su palmarés con la camiseta parisina es un testimonio innegable de su jerarquía internacional, acumulando hasta la fecha 10 trofeos oficiales: