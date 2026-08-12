Tres factores impulsan a reactivación del sector de la Construcción en Ecuador 

El sector de la construcción mostró un crecimiento el primer trimestre de 2026.

El sector de la construcción en Ecuador muestra señales de recuperación durante el primer semestre de 2026, después de varios años de contracción. El mayor acceso al crédito, los incentivos tributarios, la inversión privada y la recuperación de la demanda aparecen entre los factores que están detrás de este repunte.

Aunque la actividad todavía está lejos de recuperar el peso que tuvo en la economía ecuatoriana hace una década, los indicadores disponibles muestran un cambio de tendencia.

El Banco Central del Ecuador (BCE) reportó que la construcción creció 4,2% interanual en el primer trimestre de 2026 y fue, además, uno de los sectores con mayor crecimiento frente al trimestre anterior.

Para Gandhi Burbano, director ejecutivo de Constructores Positivos, este comportamiento representa un rebote después de un período prolongado de contracción. En entrevista con Teleamazonas.com explicó que el sector acumula trimestres positivos desde 2025, aunque todavía se encuentra en una etapa de recuperación y no en niveles comparables con los registrados años atrás.

Construcción: de aportar más del 10% del PIB al 4,1%

Uno de los principales desafíos para el sector es recuperar el peso que tuvo en la economía ecuatoriana.

Burbano señaló que entre 2013 y 2014 la construcción llegó a representar más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, al cierre de 2025 su participación se ubicó en 4,1%.

Por ello, el actual crecimiento no significa que la construcción haya recuperado todavía su tamaño histórico. La lectura del sector es que primero debe consolidarse el proceso de recuperación y, posteriormente, avanzar hacia una expansión sostenida.

El BCE también identifica señales de una recuperación de la actividad económica. Según sus datos, Ecuador creció 2,1% interanual durante el primer trimestre de 2026, mientras que la formación bruta de capital fijo aumentó 12,8%, impulsada, entre otros factores, por la industria de la construcción.

Compartir El sector de la construcción creció en 2026 impulsado por varios factores. Cortesía Constructores Positivos.

El cemento confirma que hay más actividad

Uno de los indicadores que permite observar el comportamiento de la construcción es el consumo de cemento. El BCE explica que aproximadamente 88% de la producción de cemento en Ecuador es utilizada por la construcción.

Los datos muestran un incremento sostenido durante los primeros meses de 2026. Entre enero y abril, la producción acumulada de cemento aumentó 16,1%, mientras que los despachos crecieron 16,3% frente al mismo período de 2025.

En marzo, además, la producción de cemento creció 27,7% interanual y los despachos aumentaron 21,8%. El BCE vinculó este comportamiento con la reactivación de la construcción pública y privada, los incentivos fiscales y mejores condiciones para ejecutar obras al aire libre después de la temporada de lluvias.

Para Burbano, el aumento de los despachos de cemento es una señal concreta de que la actividad está volviendo a movilizarse.

Crédito hipotecario, uno de los motores de la recuperación

El financiamiento aparece como otro de los elementos centrales para explicar el repunte.

Burbano aseguró que durante el primer semestre de 2026 el volumen de crédito hipotecario ya superó los USD 1 000 millones. Según su proyección, si la tendencia se mantiene, el año podría cerrar por encima de los USD 2 000 millones.

El acceso a crédito es uno de los factores que permitieron el crecimiento del sector de la construcción en 2026. Cortesía Constructores Positivos.

Para el representante de Constructores Positivos, el crecimiento del crédito refleja una recuperación de la confianza de los hogares y de los inversionistas, pues la adquisición de una vivienda requiere compromisos financieros de largo plazo.

Los datos generales del BCE respaldan el escenario de mayor financiamiento. Durante el primer semestre de 2026, el Sistema Financiero Nacional acumuló un crecimiento interanual de 9,8% en nuevas operaciones de crédito. Solo en junio se colocaron USD 5 078,5 millones, 19,9% más que en junio de 2025.

Además, el BCE reportó que el monto total de crédito otorgado por bancos privados, mutualistas y cooperativas alcanzó USD 13 200,33 millones en el primer trimestre, con un crecimiento interanual de 7,98%.

Vivienda VIP y VIS también impulsan la demanda

Dentro del mercado inmobiliario, los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP) son considerados por el sector como una herramienta para sostener la demanda.

Burbano destacó la asignación de recursos para estos programas, porque permiten generar mayor certeza sobre la disponibilidad de financiamiento para los próximos años y facilitan el acceso a vivienda para sectores de ingresos medios y bajos.

El representante del sector considera que el déficit habitacional continúa siendo un problema transversal, aunque se acentúa en los segmentos de menores ingresos, donde una parte de la población no puede acceder a un crédito hipotecario y requiere programas de vivienda subsidiada.

Devolución del IVA: más liquidez para los constructores

Otro cambio que el sector identifica como determinante fue la posibilidad de acceder a la devolución del IVA pagado por los constructores.

Burbano explicó que esta medida permite recuperar parte del impuesto generado en las compras de materiales e insumos, lo que mejora el flujo de caja de los proyectos y sus condiciones financieras.

A esto se suma la aplicación de IVA diferenciado para determinados productos de la construcción, una medida que, según el representante del sector, busca reducir el impacto tributario sobre los proyectos y evitar que esos costos terminen trasladándose directamente al comprador.

El propio BCE ha señalado a la devolución del IVA a constructores como uno de los factores que han acompañado la recuperación de la actividad constructora y de la demanda de cemento.

BIESS y banca privada aumentan el financiamiento

El BIESS también aparece entre los actores relevantes en esta recuperación. Burbano señaló que la colocación de créditos hipotecarios del banco creció alrededor de 10% en el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año anterior.

Pero el sector privado registra un crecimiento todavía mayor, según el representante de Constructores Positivos: estimó un aumento cercano al 28% en los bancos privados y de alrededor del 15% en cooperativas y mutualistas durante el mismo período.

El BCE, por su parte, reportó que la banca privada concentró 77,9% del financiamiento otorgado durante el primer semestre de 2026 y registró una expansión de 8,4% en ese período.

La inversión privada toma mayor protagonismo

Otro cambio importante está en la composición de la inversión.

Según Burbano, hace 10 o 15 años aproximadamente 70% de la actividad constructora estaba relacionada con obra pública y 30% con inversión privada. Actualmente, la relación se ha acercado a 50-50, pero principalmente porque la obra pública perdió participación, no porque la inversión privada haya crecido en la misma proporción.

El empresario destacó que actualmente existen más de 550 proyectos inmobiliarios en Quito y más de 100 en Guayaquil, mientras Cuenca atraviesa también un período de fuerte actividad inmobiliaria.

En Guayaquil, además de vivienda, aparecen proyectos relacionados con bodegas, plazas comerciales y otros modelos de inversión inmobiliaria.

¿Qué pasa con el empleo en la construcción?

La recuperación también tiene un impacto sobre el empleo. Según la información proporcionada por Burbano, el sector generaba alrededor de 566.000 empleos en el primer trimestre de 2026.

La importancia del sector laboralmente se explica también por su capacidad de encadenamiento: la construcción demanda bienes y servicios de numerosas actividades económicas, desde materiales y transporte hasta servicios profesionales y comercio.

Pese a los indicadores positivos, el sector identifica una deuda pendiente: la recuperación de la obra pública.

Burbano fue enfático en señalar que la inversión pública todavía no constituye uno de los motores principales del crecimiento actual. Por eso, considera que el desarrollo de infraestructura será fundamental para que la construcción pueda recuperar una mayor participación en el PIB.

El BCE, en cambio, muestra que la recuperación actual está relacionada principalmente con el fortalecimiento de la demanda interna y la inversión. En el primer trimestre, la formación bruta de capital fijo creció 12,8%, mientras que el consumo de los hogares aumentó 3,9%.

¿La construcción ya salió de la crisis?

El BCE ubicó a la economía ecuatoriana en una fase de expansión durante el primer trimestre de 2026 y señaló que sus indicadores adelantados apuntaban a la continuidad de esta tendencia durante el segundo trimestre. Entre los componentes que utiliza para medir el ciclo económico están precisamente las ventas de construcción y las operaciones activas del sistema financiero.

Para el sector, el desafío ahora es transformar este rebote en crecimiento sostenido. La construcción pasó de representar más del 10% del PIB hace una década a 4,1% al cierre de 2025. Recuperar ese terreno, advierte Burbano, requerirá más crédito, inversión privada, infraestructura pública y políticas que mantengan la confianza del mercado.