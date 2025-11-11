El Gobierno declara feriado en Ambato por su Independencia este miércoles 12 de noviembre

La Independencia de Ambato se conmemora el 12 de noviembre

El Gobierno Nacional anunció la suspensión de la jornada laboral en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, para el miércoles 12 de noviembre de 2025, por la Independencia de Ambato.

El día de feriado local aplica por una sola vez tanto para el sector público como para el privado. La medida se oficializó, este martes 11 de noviembre mediante el Decreto Ejecutivo N.º 220.

El documento fue suscrito por María José Pinto, quien ejerce como Presidenta Constitucional de la República en reemplazo temporal de Daniel Noboa.

Pinto asumió la Presidencia temporal, pues Daniel Noboa pidió licencia para realizar la campaña electoral para la consulta popular y referéndum de este domingo 16 de noviembre del 2025

Según el Decreto, la jornada suspendida deberá recuperarse en el sector público mediante una hora adicional de trabajo durante los días laborables siguientes.

En el caso del sector privado, las empresas podrán acogerse a esta misma modalidad o definir internamente la forma de compensar el día no laborado.

El documento también menciona que durante el feriado se garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales, como agua potable, energía eléctrica, salud, seguridad, transporte terrestre y servicios bancarios.

Para ello, las autoridades de cada institución deberán disponer del personal mínimo necesario para atender las necesidades de la ciudadanía.