Santa Elena: Encuentran miles de galones de combustible almacenado de forma ilegal

El combustible encontrado por militares fue incautado en Santa Elena

Militares incautaron 5 000 galones de combustible en una piscina ubicada en la península de Santa Elena.

El hecho sucedió en el sector de El Azúcar. Según la información el combustible se encontraba almacenado de forma ilegal.

También se encontraron varias mangueras

“Piscina clandestina utilizada para el almacenamiento ilegal de combustible fue localizada durante operaciones militares de control y seguridad”, indicó el Ministerio de Defensa.

Añadió que también se encontraron 25 metros de manguera de alta presión y 900 metros de manguera plástica, presuntamente utilizadas para la realización de actividades ilegales.