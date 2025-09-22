Guayaquil: aerovía será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial sin Auto
El Día Mundial sin Automóvil se conmemora desde 1994 y fue establecido por ONGs, hasta ser avalado por la ONU en 1999.
La aerovía conecta Guayaquil y Durán y su costo regular es de 0,74 centavos.
22 sep 2025 - 07:28
La aerovía, en Guayaquil, será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial sin Automóvil.
"Una oportunidad para dejar el auto en casa y vivir la movilidad sostenible", escribió la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) en sus redes sociales.
El servicio de aerovía será totalmente gratis para todos los usuarios. El recorrido de 4.1 kilómetros entre Guayaquil y Durán será 17 minutos.
El horario de atención de la aerovía será el regular, de 05:30 a 21:30.
El sistema de aerovía está compuesto por cuatro estaciones distribuidas entre Guayaquil y Durán. Son:
- Estación Parque Centenario, ubicada en las Av. Quito y 9 de Octubre.
- Estación Julián Coronel, ubicada en la calle Julián Coronel y Av. Quito.
- Estación Estación Técnica, ubicada junto al Hospital Luis Vernaza.
- Estación Cuatro Mosqueteros, ubicada en la Av. Malecón Simón Bolívar y calle Loja.
- Estación Durán, ubicada en el malecón de Durán.
Asimismo, la ATM invitó a la ciudadanía a utilizar medios de transporte alternativos, especialmente este Día Mundial sin Automóvil, en el que se busca concientizar sobre los efectos de su uso masivo.
