Guayaquil: aerovía será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial sin Auto

La aerovía conecta Guayaquil y Durán y su costo regular es de 0,74 centavos.

La aerovía, en Guayaquil, será gratis este lunes 22 de septiembre de 2025 por el Día Mundial sin Automóvil.

"Una oportunidad para dejar el auto en casa y vivir la movilidad sostenible", escribió la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) en sus redes sociales.

El servicio de aerovía será totalmente gratis para todos los usuarios. El recorrido de 4.1 kilómetros entre Guayaquil y Durán será 17 minutos.

El horario de atención de la aerovía será el regular, de 05:30 a 21:30.

El sistema de aerovía está compuesto por cuatro estaciones distribuidas entre Guayaquil y Durán. Son:

Estación Parque Centenario, ubicada en las Av. Quito y 9 de Octubre.

ubicada en las Av. Quito y 9 de Octubre. Estación Julián Coronel , ubicada en la calle Julián Coronel y Av. Quito.

, ubicada en la calle Julián Coronel y Av. Quito. Estación Estación Técnica , ubicada junto al Hospital Luis Vernaza.

, ubicada junto al Hospital Luis Vernaza. Estación Cuatro Mosqueteros, ubicada en la Av. Malecón Simón Bolívar y calle Loja.

ubicada en la Av. Malecón Simón Bolívar y calle Loja. Estación Durán, ubicada en el malecón de Durán.

Asimismo, la ATM invitó a la ciudadanía a utilizar medios de transporte alternativos, especialmente este Día Mundial sin Automóvil, en el que se busca concientizar sobre los efectos de su uso masivo.