El himno de Curazao sonará por primera vez en una Copa del Mundo

Curazao vivirá este domingo 14 de junio del 2026 uno de los momentos más históricos de su deporte. Antes del partido frente a Alemania en el Mundial 2026, el himno nacional del país caribeño sonará por primera vez en una Copa del Mundo.

La selección conocida como “La Ola Azul” debutará oficialmente en el torneo y protagonizará una escena cargada de emoción durante los actos protocolares previos al encuentro programado en Houston. Los jugadores entonarán el himno mientras miles de aficionados acompañarán desde las gradas con banderas y camisetas azul celeste.

Medios de Curazao han destacado el significado histórico de este momento para una nación de cerca de 160.000 habitantes que logró clasificarse por primera vez a un Mundial. La prensa local también ha resaltado el orgullo de representar al Caribe neerlandés en el escenario más importante del fútbol internacional.

El debut mundialista de Curazao marcará un nuevo capítulo para el fútbol del país, reconocido tradicionalmente por su aporte al béisbol y por la presencia de figuras deportivas en ligas internacionales.

La participación en el Mundial 2026 ha generado expectativa tanto en la isla como entre comunidades curazoleñas en Países Bajos y Estados Unidos, que seguirán con emoción el histórico estreno mundialista.