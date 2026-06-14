Ecuador vs. Costa de Marfil: previa desde las 17:00 y partido EN VIVO a las 18:00 por Teleamazonas

A qué hora juega Ecuador vs. Costa de Marfil y dónde ver EN VIVO el debut de la Tri en el grupo E

La selección ecuatoriana inicia este domingo 14 de junio su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los aficionados podrán vivir cada minuto del debut tricolor EN VIVO por Teleamazonas y teleamazonas.com.

Ecuador enfrentará a Costa de Marfil en un partido correspondiente al Grupo D del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La Tricolor llega con ilusión y el respaldo de miles de hinchas ecuatorianos que han acompañado al equipo en Filadelfia durante las horas previas al compromiso.

El encuentro marca el estreno oficial del equipo dirigido por Sebastián Beccacece en esta edición mundialista y genera gran expectativa entre los aficionados, que esperan un inicio positivo en la fase de grupos.

Además del partido de Ecuador, la jornada mundialista también contará con el duelo entre Países Bajos y Japón.

Partidos del domingo 14 de junio (hora de Ecuador)

14:00 | Países Bajos vs. Japón

17:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador (EN VIVO por Teleamazonas)

La emoción del Mundial 2026 continúa y Ecuador buscará dar el primer golpe en su debut mundialista.