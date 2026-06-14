Lujosa casa de jefe de banda fue saqueada por militares en Venezuela

La casa de Humberto Martes, alias "Humbertico", uno de los cabecillas de las bandas criminales que controlaban una zona minera en Venezuela, fue saqueada tras la operación militar que dio muerte a Niño Guerrero, el poderoso jefe del Tren de Aragua.

Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, también está repleto de oro, diamantes, coltán y tierras raras.

Una gran parte de las zonas auríferas, en particular su rico Arco Minero se encuentran aisladas, muy lejos de las grandes ciudades, y están controladas por bandas armadas o por guerrillas.

La gran propiedad se levantó gracias a extorsiones

El ejército lanzó una operación para desalojar a las bandas criminales de Las Claritas, una inmensa zona de extracción aurífera.

La propiedad de "Humbertico", dominada por un mirador, se extiende sobre varias hectáreas. Cuenta con sauna, discoteca al aire libre, un pequeño zoológico y una arena para peleas de gallos, la pasión de este hombre.

La finca refleja el lujo en el que vivía este cabecilla, fruto de la extorsión que practican en estas zonas las pandillas criminales, conocidas en el país como "sindicatos".