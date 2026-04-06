Guayaquil alcanza temperaturas de hasta 34 grados: ¿Se acabaron las lluvias?

Guayaquil continúa soportando altas temperaturas. El Inamhi pronostica que la ola de calor se mantendrá hasta horas de la noche. Fotos:César Muñoz/API

Guayaquil soporta desde las últimas tres semanas altas temperaturas. Para este lunes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó una ola de calor de entre 32 y 34 grados centígrados en toda la provincia del Guayas.

Asimismo, señala que se presentarán cielos nublados con claros y radiación ultravioleta muy alta. Para horas de la noche, habla de cielos parcialmente nublados, poco nubosos y temperaturas de hasta 25 grados.

¿Se acabó el invierno?

Desde la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), analizan la situación climática. En entrevista con Teleamazonas, el oceanógrafo y docente, Jonathan Cedeño, explica que en Guayaquil, especialmente la Costa Sur, empezó el proceso de transición climática hacia la estación de verano, o también conocida como estación seca.

El especialista, desde el centro de monitoreo de la Espol, señala que esto se debe al déficit de lluvias de hace varias semanas, además de la sensación térmica, cielos despejados y mayor radiación solar en los últimos 15 días.

Además, sostiene que el pico de temperatura se registra entre 15H30 y 16H00. De allí que recomienda a los ciudadanos usar sombrillas, protector solar y gorras para evitar el contacto directo del sol con la piel.