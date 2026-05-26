La Selección de Ecuador cumple el segundo día de entrenamiento en Ohio, Estados Unidos

El entrenamiento de Ecuador en el complejo de Estados Unidos

La Selección de Ecuador cumple su segundo día en Estados Unidos en su etapa de preparación para los amistosos antes del Mundial 2026. Este martes 26 de mayo del 2026, la Tri, liderada por el entrenador argentino Sebastián Beccacece trabajó a doble jornada. En la mañana, el grupo estuvo en el gimnasio.

Por la tarde, en cambio, el grupo cumplió otra práctica en la cancha del complejo deportivo del Columbus Club. El seleccionado Pervis Estupiñán se sumó a los entrenamientos con el grupo. Aún se espera que el grupo esté completo.

Según la planificación anunciada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este miércoles 27 de mayo del 2026 habrá atención a la prensa y se darán más detalles del plan de Ecuador.

Estos son los próximos partidos que le esperan a La Tri: