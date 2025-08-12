Guayaquil: Bomberos realizan investigaciones por un incendio donde murió una mujer

Un incendio se registró en una mueblería en Guayaquil y se investigan las posibles causas.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil inició una investigación por un incendio estructural en una bodega de muebles que se produjo en Gómez Rendón y Avenida Machala, en el centro del Puerto Principal. En esta emergencia registrada pasadas las 23:00 se reportó el fallecimiento de una persona.

Este martes 12 de agosto del 2025 se realiza una inspección para verificar los daños causados por este incendio. También se investigan las posibles causas en el inicio de las llamas.

El ECU911 informó que la atención de esa emergencia fue coordinada con el Cuerpo de Bomberos con 15 unidades y unos 100 bomberos, Policía Nacional y personal de la ATM.

En la atención de la emergencia se utilizaron máquinas para romper una puerta enrollable. Otros efectivos entraron por un balcón para intentar controlar el fuego. Al momento del ingreso se halló el cuerpo de una mujer, de 40 años.

Según el relato de los vecinos durante el incendio en la mueblería quedó envuelta en llamas y se escucharon los gritos de la mujer que quedó atrapada en el establecimiento.

Durante la atención de la emergencia, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró las vías aledañas. Según el reporte final, el flagelo también consumió una oficina y una bodega en las instalaciones.