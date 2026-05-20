Gobierno realizará censo y regulará conexiones en Puerto Bolívar de Machala

Los ministros de Defensa y de Infraestructura y Transporte recorrieron la zona de Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro, este 20 de mayo de 2026.

Como parte de la recuperación de Puerto Bolívar, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, visitaron este 20 de mayo el sector del estero Huayla.

Allí se estableció una hoja de ruta orientada a regularizar los puertos conectados a esa zona estratégica de Machala, provincia de El Oro, y fortalecer el control de los espacios marítimos.

La intervención busca impulsar un proceso integral que contempla:

Levantamiento de información.

Censos.

Verificación de embarcaciones.

Revisión de infraestructura.

Según las autoridades, el conjunto de estas acciones apunta a recuperar espacios que durante años permanecieron desordenados o tomados por estructuras delictivas.

Esto es parte de la militarización que se ejecutó por tres días en Puerto Bolívar, y que incluyó la intervención de más de 1 600 viviendas y el ataque a economías ilícitas de los grupos criminales.