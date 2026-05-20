Gobierno realizará censo y regulará conexiones en Puerto Bolívar de Machala
Los ministros de Defensa y de Transporte recorrieron la parroquia de Machala, militarizada por tres días durante el toque de queda.
Los ministros de Defensa y de Infraestructura y Transporte recorrieron la zona de Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro, este 20 de mayo de 2026.
Ministerio de Infraestructura y Transporte
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Actualizado:
20 may 2026 - 19:47
Como parte de la recuperación de Puerto Bolívar, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, visitaron este 20 de mayo el sector del estero Huayla.
Allí se estableció una hoja de ruta orientada a regularizar los puertos conectados a esa zona estratégica de Machala, provincia de El Oro, y fortalecer el control de los espacios marítimos.
La intervención busca impulsar un proceso integral que contempla:
- Levantamiento de información.
- Censos.
- Verificación de embarcaciones.
- Revisión de infraestructura.
Según las autoridades, el conjunto de estas acciones apunta a recuperar espacios que durante años permanecieron desordenados o tomados por estructuras delictivas.
Esto es parte de la militarización que se ejecutó por tres días en Puerto Bolívar, y que incluyó la intervención de más de 1 600 viviendas y el ataque a economías ilícitas de los grupos criminales.
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