Guayaquil: Captan a conductor transportando a un ganso en el techo de su auto

Un vehículo transporta un ganso en la parte superior en Guayaquil.

Un video que muestra un vehículo transportando a un ganso en el techo se viralizó en redes sociales este miércoles 27 de mayo.

El inusual hecho fue captado en la avenida Juan Tanca Marengo, al norte de Guayaquil.

En las imagenes se evidencia como el conductor traslada sin la menor seguridad al animal en la parte superior del auto.

Los comentarios y las críticas en redes no se hicieron esperar y cuestionaron la falta de controles por parte de la autoridad.

También reclamarn sobre la seguridad del animal y el riesgo que esto supone para los conductores que circulan por el lugar.