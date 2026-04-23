Corte de agua tomó por sorpresa a moradores de tres sectores del norte de Guayaquil

Un corte de agua no programado afecta a varios sectores del norte de Guayaquil.

Un corte imprevisto de agua potable tomó desprevenidos este 23 de abril de 2026, a moradores de tres sectores del norte de Guayaquil.

Los reportes surgieron de la primera etapa de la Alborada, luego se fueron extendiendo a otras etapas de la misma ciudadela, así como en Sauces 1.

Después de varios minutos de quejas en redes sociales, Interagua confirmó que la suspensión del servicio se realizó para reparar una fuga de agua en el sector.

El servicio se restableció progresivamente desde las 15H00.