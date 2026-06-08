Guayaquil recibió en una noche la misma cantidad de lluvia que cayó durante todo mayo

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en La Aurora, en la Guayaquil, la madrugada de este lunes 8 de junio.

Las intensas lluvias registradas entre la noche del domingo 7 y la madrugada de este lunes 8 de junio de 2026, dejaron múltiples afectaciones en Guayaquil y sus alrededores.

Según datos de Segura EP, en la noche y madrugada cayó un volumen de agua equivalente a toda la precipitación acumulada durante mayo.

Alex Anchundia, técnico de la entidad municipal, informó que se registraron 65 litros de lluvia por metro cuadrado, una cantidad similar a la suma de todas las precipitaciones del mes pasado.

A ello se añadieron 50 litros adicionales por metro cuadrado durante la madrugada, lo que provocó acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Acumulación de basura agravó los anegamientos

Las fuertes precipitaciones pusieron a prueba el sistema de drenaje urbano. De acuerdo con Anchundia, de los 25 puntos críticos monitoreados por las autoridades, 23 presentaron acumulación de basura, situación que dificultó el desfogue del agua y contribuyó a los anegamientos.

Las lluvias generaron problemas de movilidad en varias zonas de Guayaquil y también en sectores cercanos como La Aurora, en el cantón Daule.

La Aurora registró congestionamiento vehicular

En esta parroquia, una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico de Guayas, las precipitaciones complicaron el tránsito durante las primeras horas del día.

Conductores reportaron largas filas y demoras en las vías que conectan con Samborondón y Salitre, mientras estudiantes y trabajadores enfrentaron dificultades para llegar a sus destinos.

Tormenta eléctrica provocó emergencia en una vivienda

Las lluvias estuvieron acompañadas por una fuerte actividad eléctrica. Ciudadanos reportaron la caída de un rayo sobre una vivienda ubicada en la cuarta etapa de la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil.

El estruendo alarmó a los moradores del sector. Tras la evaluación de la emergencia, Segura EP confirmó que no hubo personas heridas.

Además, personal de Urvaseo realizó labores de limpieza y retiro de escombros, mientras técnicos de Gestión de Riesgos inspeccionarán la estructura afectada para determinar el alcance de los daños.

Alerta por más lluvias en la Costa

Las precipitaciones se producen mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la advertencia meteorológica N.° 43, que prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad en el interior del Litoral, la Amazonía y zonas de estribación de cordillera hasta el miércoles 10 de junio.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en sectores propensos a inundaciones y acumulación de agua.