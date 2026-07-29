Estos son los partidos que Teleamazonas transmitirá en la fecha 23 de la LigaPro

La competencia en la LigaPro continúa este fin de semana con ocho partidos divididos entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto del 2026. Teleamazonas transmitirá en vivo dos de estos encuentros correspondientes a la fecha 23.

Liberad FC y Orense abren la jornada el viernes a las 19:00 en el estadio Reina del Cisne, en Loja. El sábado 1 de agosto, el Manta recibirá a Mushuc Runa, a las 14:00.

A las 16:30 Universidad Católica enfrentará a Técnico Universitario, en Quito. Y por la noche, a las 19:00 Emelec jugará ante Sociedad Deportiva Aucas, en el estadio Capwell.

El domingo 2 de agosto, Independiente del Valle, líder del campeonato, jugará con Deportivo Cuenca a las 13:00. Más tarde, a las 15:30 Macará y Guayaquil City se enfrentarán en Ambato. Y Barcelona SC visitará a Leones del Norte a las 18:10.

La fecha termina con Liga de Quito ante Delfín, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el lunes 3, a las 19:00.

Teleamazonas transmitirá en vivo, en señal abierta y en la página web de teleamazonas.com los partidos de: Universidad Católica vs. Ténico Universitario y Liga de Quito vs. Delfín.

Programación Fecha 23 LigaPro