Municipio de Guayaquil pide corresponsabilidad en limpieza en Urdesa Central

Ciudadanos denunciaron en redes sociales una "invasión" de roedores en Urdesa Central, norte de Guayaquil.

Conmoción causaron las imágenes difundidas en redes sociales el 2 de mayo de 2026, de gran cantidad de roedores urgando en fundas de basura en las calles de Urdesa Central, norte de Guayaquil.

Nido de ratas, en Urdesa. Ya se dijo que #Guayaquil vive un serio problema sanitario por estar infestada de roedores y esta escena captada en plena Urdesa lo demuestra. Trabajo para la alcaldía. pic.twitter.com/84fBjXNHhB — LaHistoria (@lahistoriaec) May 3, 2026

La mayoría de comentarios responsabilizaba al Municipio, por la falta de aseo, específicamente en una zona residencial y de gran actividad comercial nocturna.

Este 4 de mayo, el Cabildo se pronunció y rechazó la falta de corresponsabilidad en la limpieza de la urbe.

"La recolección está a cargo de la empresa Urvaseo, bajo la supervisión de la Dirección de Aseo de la Alcaldía. Sin embargo, mantener la limpieza no depende únicamente del servicio de recolección", señaló en un comunicado.

También señaló que cada día, la empresa recoge entre 40 y 45 toneladas de desechos del sector de Urdesa, dentro del operativo nocturno de limpieza, que se ejecuta desde las 19H00.

Asimismo, recordó que las sanciones van desde USD 96,40 hasta USD 602,50 para quienes incumplan las disposiciones y atenten contra el orden y la limpieza de la ciudad.

Finalmente, afirmó que los controles se mantendrán de forma permanente y se continuará sancionando a quienes no respeten la normativa vigente.