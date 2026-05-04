¿Dónde ver La Met Gala 2026? que es lo qué debes saber de la alfombra blanca

La Gala del Met 2026 vuelve a tomar el Museo Metropolitano de Nueva York con el tema Costume Art y el dress code Fashion is art.

La alfombra blanca de la Met Gala inició este lunes con una actuación de un grupo de cantantes y bailarines que interpretó 'I Wanna Dance with Somebody', de Whitney Houston antes de dar paso a un desfile de celebridades.

Los artistas actuaron ante la atenta mirada desfile de la organizadora del evento benéfico, la histórica editora de Vogue Anna Wintour, su principal patrocinadora, Lauren Sánchez Bezos, y la actriz Nicole Kidman.

Beyoncé, una de las anfitrionas de la velada junto a Kidman y Venus Williams, y que vuelve después de diez años entre gran expectativa, no se dejó ver todavía.

Wintour, preguntada por las estrellas de la noche, adelantó que el puertorriqueño Bad Bunny ha "pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos", llamándolo por su nombre de pila, Benito.

Chloe Malle, la sucesora de Wintour al frente de Vogue, dijo además que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es "espectacular" y de gran escala, ya que explora conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

Horario para Ecuador

La transmisión oficial de la alfombra roja inicia a las 17:00 (5:00 p. m.) hora local. Se espera que el desfile de celebridades se extienda por varias horas, coincidiendo con el arranque del evento en Nueva York a las 18:00.

Dónde ver el evento (Canales y Plataformas)

Tienes diversas opciones para seguir el minuto a minuto de la llegada de las estrellas:

Vogue (Streaming Oficial): Podrás ver la transmisión gratuita en vivo a través de su sitio web oficial, su canal de YouTube y su cuenta de TikTok .

Podrás ver la transmisión gratuita en vivo a través de su sitio web oficial, su canal de y su cuenta de . E! Entertainment: El canal de cable tradicional ofrecerá su cobertura habitual de la "Alfombra Roja" para toda Latinoamérica.

Redes Sociales: Habrá actualizaciones constantes y análisis de los looks en tiempo real en las cuentas oficiales de Instagram y X (antes Twitter) de Vogue y medios especializados como Ecuavisa o Metro Ecuador.

La alfombra roja este año tampoco es roja, sino blanca, con una recreación de un jardín floral repleto de racimos de glicinias blancas que cuelgan del techo, y maceteros de barro y setos en los laterales.

Entre la primeras celebridades en llegar, incluso antes que Wintour, a primera hora de la tarde, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, y la televisiva LaLa Anthony.

Seguirán varias horas de apariciones en las que además de estrellas de la música, cine o deporte destacan conocidos magnates empresarios y dinastías de Estados Unidos y más allá.